Le probabili formazioni di Milan-Juventus

TORINO – La Juventus ha iniziato il 2021 nel migliore dei modi, conquistando i tre punti nella prima partita del nuovo anno solare. Domenica scorsa, infatti, i bianconeri hanno battuto in casa l’Udinese per 4-1, con una prestazione molto convincente. Un risultato fondamentale per la Vecchia Signora, desiderosa di riscatto dopo la brutta sconfitta nell’ultima gara del 2020 contro la Fiorentina. Inoltre, questa vittoria dà nuova fiducia alla squadra, intenzionata a rilanciarsi nella corsa Scudetto e pronta a rimettersi nella scia delle milanesi, saldamente al comando della classifica: Milan e Inter, al momento, hanno circa 10 punti di vantaggio rispetto ai torinesi.

Domani sera, poi, la Juve sfiderà in trasferta proprio la prima del campionato, ossia il Milan. Alle 20:45, allo stadio San Siro di Milano, andrà in scena la super sfida tra rossoneri e milanesi, valevole per la 16esima giornata della Serie A 2020-2021. Alla vigilia del big match, Stefano Pioli e Andrea Pirlo stanno valutando le varie scelte per i 22 giocatori che scenderanno in campo. Specialmente il tecnico bianconero deve fare i conti con una situazione abbastanza complicata, dovuta al risultato del tampone di Alex Sandro nella giornata di ieri: il terzino brasiliano, infatti, è risultato positivo ed è stato posto in isolamento, creando un po’ di paura anche per gli altri calciatori. Pertanto, le scelte dell’allenatore dei torinesi saranno condizionate dall’assenza del proprio numero 12, nella speranza di non ricevere altre spiacevoli sorprese. Ecco, dunque, le probabili formazioni della super sfida tra Milan e Juventus:

MILAN (4-2-3-1) – Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Leao; Rebic. All.: Pioli.

JUVENTUS (4-4-2) – Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Danilo; Ramsey, McKennie, Bentancur, Chiesa; Dybala, Ronaldo. All.: Pirlo.