Le probabili formazioni di Malmo-Juventus

Dopo la sconfitta per 2-1 contro il Napoli di pochi giorni fa, la Juventus è chiamata domani in Champions League per fare una bella prestazione e far "rimangiare" le brutte parole e critiche che i tifosi bianconeri hanno pronunciato dopo il match contro gli azzurri. Juve che si troverà in Svezia di nuovo senza Federico Chiesa e anche senza Federico Bernardeschi, Tornano invece a disposizione tutti i sudamericani tranne Arthur, che sta recuperando dall'operazione di questa estate. Out anche Luca Pellegrini. L'ex Roma, infatti, non è stato inserito in lista Champions. Di seguito riportiamo le probabili formazioni per la gara di domani delle due squadre.