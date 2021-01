TORINO – Il nuovo anno è finalmente arrivato e per il calcio italiano inizia con un sapore retro: oggi, infatti, tutte le squadre di Serie A saranno impegnate nella 15esima giornata di campionato, come non accadeva da diversi anni. Anche la Juventus, dunque, scenderà in campo e lo farà in casa contro l’Udinese di Luca Gotti. La squadra allenata da Andrea Pirlo cercherà di riscattarsi dopo la tragica fine del 2020, dovuta alla sconfitta per 3-0 in casa contro la Fiorentina. Dopo essere scivolata a -10 dalla vetta occupata dal Milan, i bianconeri sono intenzionati a conquistare la vittoria per rimettersi di nuovo in corsa. L’obiettivo, ovviamente, è quello di lottare per la conquista del decimo Scudetto consecutivo.

Dopo mesi, poi, il tecnico bianconero potrà finalmente fare affidamento su quasi tutto l’organico per la partita di questa sera. Infatti, il capitano Giorgio Chiellini e Arthur sono rientrati a pieno regime e anche Merih Demiral, infortunatosi a inizio dicembre contro la Dinamo Kiev in Champions League, è tornato nella lista dei convocati. Solamente due giocatori non potranno prendere parte al match ed entrambi sono fuori per squalifica: stiamo parlando di Juan Cuadrado e di Adrien Rabiot. Anche i friulani dovranno fare i conti con alcune assenze, specialmente nel fronte offensivo.

Comunque, nelle riunioni che faranno durante la giornata con il loro staff tecnico, Pirlo e Gotti decideranno quali saranno i 22 giocatori che scenderanno sul campo dell’Allianz Stadium per la sfida di questa sera. Nel frattempo, ecco le probabili formazioni di Juventus-Udinese:

JUVENTUS (4-4-2) – Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, McKennie, Ramsey; Morata, Ronaldo. All.: Pirlo.

UDINESE (3-5-2) – Musso; De Maio, Bonifazi, Samir; Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Lasagna, Pussetto. All.: Gotti.

