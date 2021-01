TORINO – Domani sera la Juventus torna in campo per continuare la sua rincorsa al Milan. I bianconeri se la vedranno in casa contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi, nella gara valevole per la 17esima giornata del campionato di Serie A 2020-2021. Una partita fondamentale per la stagione della Vecchia Signora, ormai determinata a tornare a lottare per lo Scudetto. La squadra di Andrea Pirlo si trova a soli 7 punti di svantaggio rispetto ai rossoneri capolisti, ma ha ancora una partita da recuperare: infatti, i bianconeri dovranno rigiocare il mancato match dello scorso 4 ottobre contro il Napoli. Adesso, però, la concentrazione è tutta sullo scontro di domani.

Sarà una partita non affatto semplice, dato che gli emiliani sono una delle compagini più in forma di tutto il campionato: i neroverdi, infatti, sono quinti in classifica, con un solo punto di svantaggio rispetto alla Juve. Inoltre, il tecnico bianconero dovrà fare a meno di alcuni giocatori fondamentali. Morata è ancora ai box per i fastidi muscolari che lo hanno tenuto fuori nelle ultime due gare; Alex Sandro, Cuadrado e de Ligt, invece, sono risultati positivi al coronavirus in settimana e adesso si trovano in isolamento. Anche De Zerbi deve fare i conti con delle assenza importanti, su tutte quella di Domenico Berardi. Per questo, alla vigilia della sfida dell’Allianz Stadium, i due allenatori stanno facendo tutte le valutazioni per scegliere i 22 che scenderanno in campo.

Ecco, dunque, le probabili formazioni di Juventus-Sassuolo:

JUVENTUS (4-4-2) – Szczęsny; Danilo, Chiellini, Bonucci, Frabotta; Chiesa, Arthur, Rabiot, Mckennie; Dybala, Cristiano Ronaldo. All.: Pirlo.

SASSUOLO (4-2-3-1) – Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Defrel, Djuricic, Boga; Caputo. All.: De Zerbi. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<