Juventus-Cesena: come scenderanno in campo i bianconeri?

Le probabili formazioni di Juve-Cesena

redazionejuvenews

Oggi alle 18 andrà in scena la prima amichevole pre-campionato della Juventus contro il Cesena alla Continassa. La squadra di Massimiliano Allegri scenderà in campo con le seconde linee perché i nazionali devono ancora tornare nel centro sportivo bianconero e quasi tutti lo faranno la prossima settimana. Di seguito riportiamo le probabili formazioni delle due squadre. Il match sarà visibile in diretta su Sky Sport o in streaming su Now Tv.

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; De Sciglio, Dragusin, Rugani, Frabotta; McKennie, Fagioli; Felix Correia, Rafia, Pellegrini; Da Graca.

CESENA (4-3-3): Nardi; Ciofi, Ricci, Gonnelli, Dominici; Ilari, Ardizzoni, Steffé; Zecca, Caturano, Bortolussi.

Juventus che dunque proverà diversi giocatori in attesa dei nazionali e soprattutto in attesa di come andrà a finire la situazione Cristiano Ronaldo. L'attaccante portoghese dovrebbe tornare a Torino la prossima settimana e sicuramente si incontrerà con la dirigenza bianconera per decidere il suo futuro. Il portoghese vorrebbe comunque restare in Italia fino alla fine del suo contratto (30 giugno 2022) a meno che non si presentino offerte ed occasioni dell'ultimo minuto. La squadra più papabile sarebbe il PSG, ma solo in caso di una cessione di Kylian Mbappé. L'attaccante francese, infatti, interesserebbe molto al Real Madrid e in caso di cessione il club parigino si libererebbe di un grossissimo stipendio che potrebbe usare per acquisire il cartellino del portoghese.

Oggi Allegri, come detto sopra, proverà molte seconde linee anche per decidere il loro futuro. C'è ad esempio la situazione Dragusin, che piacerebbe a molti club di Serie A e nella Juventus di certo non farà il titolare. Situazione simile anche quella di Daniele Rugani, che sarebbe indeciso se fare il quinto centrale alla Juventus oppure preferire un posto da titolare o quasi in un'altra compagine della Serie A. Di sicuro il match di oggi contro il Cesena sarà un bel banco di prova per i giovani.