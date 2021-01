TORINO – Mancano poche ore al rientro in campo della Juventus, che se la vedrà nel lunch match delle 12:30 contro il Bologna. La gara dell’Allianz Stadium di Torino contro gli emiliani sarà valevole per l’ultima giornata del girone di andata del campionato di Serie A 2020-2021. Sarà un’occasione molto ghiotta per i bianconeri, che potrebbero sfruttare i passi falsi di Milan e Inter per accorciare in classifica. I rossoneri, infatti, hanno perso per 3-0 in casa contro l’Atalanta, mentre i nerazzurri si sono fermati sullo 0-0 in trasferta contro l’Udinese. Vincendo, la Vecchia Signora andrebbe a -7 dalla squadra di Stefano Pioli e a -5 dalla squadra di Antonio Conte. Inoltre, avrebbe anche una partita da recuperare, quella contro il Napoli: potenzialmente, dunque, potrebbe essere a -4 e -2.

I freschi vincitori della Supercoppa Italiana, poi, possono tirare un sospiro di sollievo, non solo per le sconfitte subite dai loro rivali. Infatti, alcuni giocatori, da tempo ai box a causa di diversi problemi, sono rientrati nella lista dei convocati e saranno disponibili. Tra di loro, ovviamente, spicca Matthijs de Ligt, fuori nelle ultime 2 settimane a causa del coronavirus: dopo l’esito negativo dei tamponi, il difensore olandese torna finalmente a disposizione. Inoltre, anche Weston McKennie sembra aver recuperato definitivamente dal fastidio muscolare rimediato contro il Sassuolo, così come Merih Demiral. Tuttavia, Paulo Dybala è ancora fermo per il problema al ginocchio. Dunque, a poche ore dal fischio d’inizio, Andrea Pirlo e Sinisa Mihajlovic stanno ultimando le loro scelte per i 22 che scenderanno in campo.

Ecco, dunque, le probabili formazioni di Juventus-Bologna:

JUVENTUS (4-4-2) – Szczesny; Danilo, Chiellini, Bonucci, Cuadrado; Bernardeschi, McKennie, Arthur, Rabiot; Morata, Ronaldo. All.: Pirlo.

BOLOGNA (4-2-3-1) – Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Vignato; Barrow. All.: Mihajlovic.