TORINO – Mancano solamente due giorni al rientro in campo della Juventus. I bianconeri, infatti, affronteranno il Bologna nel lunch match di domenica alle 12:30, valevole per la 19esima giornata del campionato di Serie A 2020-2021. La Vecchia Signora in settimana ha conquistato il suo primo trofeo stagionale, battendo il Napoli nella finale della Supercoppa Italiana, grazie alle reti di Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata. Un successo molto importante per la squadra, che nei giorni precedenti alla sfida del Mapei Stadium aveva ricevuto parecchie critiche, specialmente sui risultati ottenuti in questa stagione.

Con questa importantissima vittoria, però, la Juve scaccia via le malelingue e si ricarica per riprendere con maggior forza la volata in campionato. L’obiettivo è quello di riacciuffare il Milan, attualmente capolista in solitaria a +10 punti. Per questo, la partita contro gli emiliani sarà fondamentale in questa rincorsa: la conquista dei tre punti, infatti, potrebbe dare ulteriore fiducia e mettere pressione alle avversarie. Tuttavia, il tecnico bianconero Andrea Pirlo si trova ad affrontare ancora una situazione di emergenza, visti i tanti indisponibili. Cuadrado ha finalmente recuperato dal Covid, ma in quarantena ci sono ancora Alex Sandro e de Ligt. Inoltre, Paulo Dybala e Merih Demiral sono infortunati, mentre Federico Chiesa è uscito alla fine del primo tempo contro i partenopei a causa di un fastidio alla caviglia, che lo perseguita dal match contro il Sassuolo. Pertanto, a due giorni dalla gara, Pirlo e il suo collega Mihajlovic stanno valutando le scelte migliori per i 22 che scenderanno in campo.

Ecco, dunque, le probabili formazioni di Juventus-Bologna:

JUVENTUS (3-4-1-2) – Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Bernardeschi; Ramsey; Morata, Ronaldo. All.: Pirlo.

BOLOGNA (4-2-3-1) – Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomyasu, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All.: Mihajlovic. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<