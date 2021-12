Le probabili formazioni di Juve-Malmo: verso la riconferma del 4-2-3-1. Bonucci dal primo minuto

Di seguito le probabili formazioni di Juve-Malmo, con il difensore Azzurro che potrebbe ritornare tra gli 11 titolari dopo due settimane di digiuno.

Dopo aver battuto il Genoa in campionato, la Juve ora va a caccia del primato nel girone di Champions e per farlo, dovrà innanzitutto battere gli svedesi del Malmo, poi dovrà sperare in un passo falso del Chelsea in casa dello Zenit. Non sarà un'impresa semplice dunque, ma non impossibile, almeno finchè la matematica non metterà fine ai sogni dei tifosi bianconeri, i quali dovranno accontentarsi del secondo posto e sperare in un'urna benevola al prossimo sorteggio. Juve che dovrà far vedere quanto di buono si è visto nelle ultime due uscite contro Salernitana e Genoa che, nel nuovo 4-2-3-1 di Allegri sembra aver trovato la quadra giusta. Modulo che verrà sicuramente riproposto questa sera e forse anche per tutto il proseguo della stagione con gli interpreti che però potrebbero essere diversi rispetto a quelli degli ultimi 180 minuti. Senza ombra di dubbio dovrebbe rivedersi dal primo minuto Leonardo Bonucci al centro della difesa, con il ballottaggio che questa volta sembra essere tra Rugani e de Ligt. In attacco invece potrebbe giocare Kean al posto di Morata. Andiamo a vedere di seguito le probabili formazioni delle due squadre per il match di questa sera.