Le probabili formazioni di Juve-Atalanta: Di Maria alle spalle di Kean

La squadra bianconera domani sera alle 20:45 all'Allianz Stadium sarà impegnata contro i nerazzurri. Queste le probabili scelte dei tecnici

redazionejuvenews

Nelle ultime ore la Juventusnon ha vissuto momenti facili. La decisione della Corte d'Appello della FIGC di infliggere 15 punti di penalizzazione ai bianconeri per il caso plusvalenze è stata una mazzata. La Juve così è scesa da 37 a 22 punti, al decimo posto in classifica. Nonostante tutto però bisogna reagire e domani sera, alle 20:45 all'Allianz Stadium dovrà affrontare l'Atalanta, nell'ultimo turno de girone di andata. Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni.

Dopo il turnover fatto con il Monza in Coppa Italia, Allegri ritroverà alcuni titolari nel suo 3-5-1-1. Tra i pali tornerà Szczesny. In difesa tornerà il terzetto tutto brasiliano con Danilo, Bremer e Alex Sandro. In mezzo ci sarà Locatelli in cabina di regia, affiancato da Rabiot, che ha recuperato, e Fagioli, in vantaggio su Miretti. Sulle fasce dovrebbero agire McKennie e Kostic. In attacco invece Di Maria sarà alle spalle di Kean. Chiesa invece sarà pronto a subentrare.

Gasperini dovrebbe schierare la squadra con il 3-4-1-2. Davanti al portiere Musso ci sarà il trio difensivo composto da Toloi, Palomino e Scalvini. Sugli esterni sono pronti Hateboer e Ruggeri. La coppia in mediana invece sarà formata da Ederson e de Roon. Pasalic agirà da trequartista, alle spalle di Lookman e Hojlund. Out Zapata per infortunio.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean. All. Allegri.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Lookman, Hojlund. All. Gasperini.