TORINO – Mancano solamente due giorni alla super sfida di campionato tra Juventus e Inter. La gara, valevole per la 18esima giornata del campionato di Serie A 2020-2021, si disputerà domenica 17 gennaio allo stadio San Siro di Milano. Una sfida fondamentale per entrambe le squadre, che si daranno battaglia per conquistare tre punti importantissimi nella rincorsa al Milan capolista. Attualmente, i nerazzurri sono 3 punti sotto ai rossoneri, mentre i bianconeri distano da questi ultimi 7 punti, ma devono ancora recuperare la partita contro il Napoli. Questo, dunque, sarà uno scontro diretto, in cui si vedrà l’effettiva forza e gli obiettivi delle due squadre.

La Vecchia Signora arriva da una striscia positiva di 4 vittorie consecutive in questo 2021: l’ultima è arrivata mercoledì e ha regalato ai bianconeri l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. Tuttavia, nella sfida di domenica la Juve dovrà fare i conti con tante assenze, che potrebbero penalizzare di molto la formazione. Infatti, Alex Sandro, Juan Cuadrado e Matthijs de Ligt sono ancora out a causa del Covid, mentre Paulo Dybala e Weston McKennie stanno ancora scontando gli infortuni rimediati nell’ultima di campionato contro il Sassuolo. Per questo, Andrea Pirlo e il suo collega Antonio Conte stanno facendo le dovute valutazioni in vista di questo big match. Con gli allenamenti di questi due giorni, in cui verranno valutati i giocatori, i due allenatori faranno le loro scelte per i 22 che scenderanno in campo.

Ecco, dunque, le probabili formazioni di Inter-Juventus:

INTER (3-5-2) – Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All.: Conte.

JUVENTUS (4-4-2) – Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Frabotta; Chiesa, Rabiot, Bentancur, Ramsey; Morata, Ronaldo. All.: Pirlo. .>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<