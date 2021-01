TORINO – Mancano solo poche ore al fischio d’inizio della sfida più importante della stagione della Juventus fino ad ora. I bianconeri, infatti, alle 20:45 scenderanno sul campo dello stadio San Siro di Milano, dove affronteranno l’Inter nel Derby d’Italia. La gara sarà valevole per la 18esima giornata del campionato di Serie A 2020-2021 e sarà fondamentale nella corsa delle due squadre. Infatti, i nerazzurri sono al secondo posto, davanti alla Juve di soli 4 punti; tuttavia, la Vecchia Signora ha ancora una partita da recuperare, quella contro il Napoli. Questa sera, quindi, i due club cercheranno di bloccarsi a vicenda, per tentare anche di avvicinare il Milan, capolista solitario, e di rubare diversi punti alla Roma, fermata venerdì nel Derby della Capitale da una Lazio in forma smagliante.

Tuttavia, per la sfida di questa sera, entrambi gli allenatori dovranno fare a meno di alcuni giocatori, ancora indisponibili per vari motivi. Antonio Conte al momento è messo meglio, con solamente Matteo Darmian e Stefano Sensi che non sono al meglio, ma che andranno comunque in panchina. Prosegue, invece, l’emergenza per Andrea Pirlo, che continua ad avere molti indisponibili. Infatti, oltre ad Alex Sandro, Cuadrado e de Ligt, ancora positivi al coronavirus, il tecnico bianconero dovrà fare a meno di Paulo Dybala, ancora out per l’infortunio rimediato contro il Sassuolo. Torna in panchina, invece, Weston McKennie, anche lui uscito malconcio dal match contro gli emiliani, così come Federico Chiesa, che invece partirà titolare.

Ecco, dunque, le probabili formazioni di Inter-Juventus:

INTER (3-5-2) – Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Young, Vidal, Brozovic, Barella, Hakimi; Lautaro Martinez, Lukaku. All.: Conte.

JUVENTUS (4-4-2) – Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Frabotta; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Morata, Ronaldo. All.: Pirlo.