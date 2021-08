Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi

Per ora si parla di Duvan Zapata o Dusan Vlahovic. L'affare più percorribile sarebbe quello per il colombiano e l'Atalanta lo lascerebbe partire per 40 milioni di euro, cifra che però non convincerebbe del tutto l'Inter. Per convincere la Fiorentina a cedere Vlahovic, invece, bisognerebbe sborsare una cifra intorno ai 70 milioni di euro, con patron Commisso che starebbe facendo muro in tutti i modi per tenere il giocatore almeno per un altro anno. Se Zapata passerà in nerazzurro, il suo sostituto potrebbe arrivare sempre dal Chelsea. La dea, infatti, sarebbe molto interessata alla giovane punta Tammy Abraham. La richiesta dei blues sarebbe di circa 40 milioni di euro, che l'Atalanta potrebbe tranquillamente sborsare dopo la cessione di Zapata e Romero (115 milioni in due).