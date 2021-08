Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport intitola così: "L'uomo dei sogni". Il riferimento è a Marcell Jacobs, corridore dei 100 metri piani italiano alle Olimpiadi che ieri ha registrato un tempo di 9.94, stabilendo il nuovo record italiano. L'azzurro con questo tempo ha vinto la sua batteria e si è qualificato per le semifinali con il secondo tempo più basso in assoluto. Jacobs potrebbe dunque oggi pomeriggio puntare ad una medaglia storica per l'Italia che manca da decenni. Si qualifica alle semifinali anche Filippo Tortu con un tempo di 10.10 ai ripescaggi. Oggi l'Italia sarà protagonista anche nel salto in alto con Gianmarco Tamberi che ha le carte in regola per puntare ad una storica medaglia.