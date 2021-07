Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport di oggi intitola così: "Pronti, partenza e oro". Il riferimento è all'oro olimpico conquistato di ieri dall'azzurro Vito Dell'Aquila nella disciplina del Taekwondo. Il giovane atleta ha infatti conquistato la medaglia d'oro a soli 20 anni ed è la prima dell'Italia in queste Olimpiadi. Spazio anche ad una intervista esclusiva a Gianluigi Buffon in cui racconta che vorrebbe essere convocato per il mondiale di Qatar 2022 da Mancini e di come si trovi bene con la maglia del Parma. Altro trafiletto dedicato alle parole di Pavel Nedved di ieri, in cui ha assicurato la permanenza di Cristiano Ronaldo alla Juventus.