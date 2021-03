Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi

Le prime pagine di oggi

TORINO - La prima pagina dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport intitola così: "Panzer Inter". Il riferimento è all'intervista dell'ex Rummenigge circa la stagione in Serie A della squadra nerazzurra. In prima pagina trafiletto dedicato anche alle parole dell'allenatore del Real Madrid, Zidane, circa un eventuale ritorno di Cristiano Ronaldo nella città spagnola: "Le voci di questi giorni sul ritorno di Ronaldo? Può darsi. Noi tutti conosciamo la persona che è Cristiano e quello che ha fatto nei suoi anni qui al Real. Però adesso è della Juve e dobbiamo rispettarlo. Vediamo poi cosa ci riserverà il futuro. Ho avuto la fortuna di allenarlo: è una cosa impressionante e adesso ne sta beneficiando la Juve". Anche Benzema, attaccante dei Blancos, si è pronunciato sul portoghese: "Ho fatto moltissime cose e abbiamo vinto tanto qui con lui al Real Madrid, ma sono già passati tre anni dalla sua partenza e ora gioca in un’altra squadra. Non so se si sta trovando bene o meno alla Juve, ma non sono il presidente né l’allenatore. Io non posso rispondere sul suo eventuale ritorno a Madrid nei prossimi mesi".