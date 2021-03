Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi

TORINO - "Bacio scudetto". Questo il titolo della prima pagina de La Gazzetta dello Sport di oggi. Il riferimento è alla vittoria di ieri sera dell'Inter sull'Atalanta per 1-0 che ha permesso ai nerazzurri di fare un altro passo verso la vittoria finale dello scudetto, andando a +6 dal Milan ed a +10 dalla Juventus (che però deve recuperare il match contro il Napoli). Juventus che stasera disputerà la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto , dopo l'andata terminata 2-1 a favore dei lusitani. Ieri, il tecnico Andrea Pirlo, ha presentato il match in conferenza stampa : "Domani è come una finale per noi e lo sarà anche per il Porto. Per ribaltare il risultato dovremo dare il massimo ed essere lucidi nel gestire la partita, giocando una gara molto tecnica, perché il Porto sarà compatto, con due linee strette e quindi ci sarà poco tempo per poter pensare.

Non dovremo cercare di sfondare subito centralmente, ma avere la pazienza di farli allargare. Abbiamo guardato e riguardato la partita di andata, avremmo voluto giocarla in modo diverso, ma quando vai sotto dopo un minuto i piani cambiano. Dovremo evitare errori e gestire i novanta minuti al massimo della concentrazione, sapendo di affrontare una squadra molto forte dal punto di vista fisico, che può giocare con il tradizionale 4-4-2 o con la difesa a cinque come ha fatto in diverse gare importanti. Conosciamo l'importanza della Champions e quando c'è la possibilità è di giocare queste gare, la voglia di scendere in campo è tanta. Sappiamo di avere tutte le carte in regola per andare avanti. Non sottovalutiamo la qualità del Porto, ma siamo la Juventus e dobbiamo pensare di poter passare il turno". Questo invece il titolo della prima pagina del Corriere dello Sport: "Mani sullo scudetto". Il riferimento è sempre alla vittoria della squadra di Conte contro Gasperini. Tuttosport si concentra sul match di stasera contro il Porto usando questo titolo: "Juve la finale è adesso".