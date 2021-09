Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi

Le prime pagine

"Cholo a noi due". Questo il titolo de La Gazzetta dello Sport di oggi. Il riferimento è al match di Champions League di stasera tra Milan e Atletico Madrid valido per la seconda giornata dei gironi di Champions League. I rossoneri, come detto dal quotidiano, torneranno a giocare in Champions League a San Siro dopo 7 anni e cercheranno sicuramente di trovare la vittoria. Ritorno in Italia anche per Suarez, dopo il famoso esame-farsa a Perugia per cercare di essere tesserato in tempo con la Juventus. Stasera scenderà in campo anche l'Inter con lo Shakhtar di mister De Zerbi.