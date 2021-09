Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi

Vittoria per il Milan, pareggio per Inter e Atalanta: ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi.

Con Spezia-Milan, ieri è iniziata la sesta giornata di Serie A . Tre incontri entusiasmanti ricchi di gol e spettacolo. Vittoria per il Milan di Stefano Pioli, che riesce a battere fuori casa lo Spezia di Thiago Motta. Pareggio tra Inter e Atalanta , in un match carico di emozioni e occasioni da gol dal primo all'ultimo minuto di gioco. Un punto a testa anche per Genoa e Helles Verona, che pareggiano 3 a 3 al Ferraris. Ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi.

La Gazzetta dello Sport apre con l'incredibile storia di Daniel Maldini: " Maldini per sempre ". Il giovane trequartista rossonero ieri ha giocato la sua prima partita da titolare, segnando anche un gol. Dopo Cesare e Paolo, il filo che unisce i rossoneri e la famiglia Maldini continua. In apertura spazio anche ai cugini nerazzurri: " L'Inter torna pazza ". La squadra di Simone Inzaghi ha pareggiato contro un'ottima Atalanta, ma nel finale spreca il rigore del possibile vittoria.

"Il nipote del Diavolo", intitola invece il Corriere dello Sport, che dedica la prima pagina ai rossoneri. Pioli felice non solo del risultato della sua squadra, ma anche di quello dei suoi avversari: il pareggio tra Inter e Atalanta è una ghiotta occasione per i rossoneri. A lato spazio anche per il derby della Capitale tra Roma e Lazio, e alla Juventus: "Allegri, la Samp adesso conta come il Chelsea". Vincere contro i blucerchiati sarà fondamentale, tanto quanto la sfida contro i Blues in Champions League.