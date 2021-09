Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi: il Napoli di Spalletti vince e rimane primo in testa alla Serie A, sorprende il Torino

Con i posticipi di Sampdoria-Napoli, Torino-Lazio e Roma-Udinese, si è conclusa la quinta giornata del campionato di Serie A 2021/22. Grazie alla vittoria di ieri, il Napoli di Luciano Spalletti è ancora primo in classifica a punteggio pieno, seguito a ruota dalle due squadre di Milano, Inter e Milan. Guadagna posizioni la Juventus di Massimiliano Allegri, che grazie alla vittoria, soffertissima, contro lo Spezia riesce a portarsi a quota cinque punti. I bianconeri sono ancora ben distanti dalla vetta della classifica e dovranno lavorare duramente per recuperare il terreno perso sulle avversarie.

"Madunina che Napoli" intitola la Gazzetta dello Sport in prima pagina, chiaro riferimento allo scontro al vertice tra Napoli, Inter e Milan, al momento le favorite per la lotta allo Scudetto. In taglio basso, spazio alla Juventus e al rinnovo di contratto di Paulo Dybala. L'articolo di spalla è invece dedicato al Torino di Juric, trascinato ancora una volta dall'ex Juve Pjaca, autore del secondo gol consecutivo. I granata non sono però riusciti a portare a casa i tre punti, fermati sul finale da un rigore di Ciro Immobile, unica certezza in casa Lazio.