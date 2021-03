Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi

Le prime pagine dei quotidiani sportivi

TORINO - "Juve canta Morata". Questo il titolo nella prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Il riferimento è alla vittoria della Juventus ieri sera per 3-1 contro la Lazio all'Allianz Stadium che ha regalato ai bianconeri tre punti pesanti, con una piccola speranza di lottare ancora per lo scudetto. Il tecnico bianconero, Andrea Pirlo, si è detto soddisfatto della squadra ai microfoni di Juventus Tv: "Siamo partiti male per un nostro errore su un retropassaggio, non ci siamo abbattuti, abbiamo alzato il ritmo, c'è stata una grande reazione e questa è la cosa più importante. Non abbiamo pensato alla Champions, avevamo i giocatori contati, ma la partita di questa sera era una finale e anche chi ha giocato in posizioni non usuali ha dimostrato grande abnegazione. Ho avuto grande disponibilità da parte di tutti: Danilo ha giocato in mezzo al campo, Bernardeschi da terzino... Quando si va sotto è sempre difficile recuperare, specie contro una squadra come la Lazio e la cosa che più mi è piaciuta, ripeto, è la reazione. Morata? Purtroppo non l'abbiamo avuto nell'ultimo periodo, ora sta cercando di trovare la forma migliore, per noi è un giocatore fondamentale e speriamo di averlo presto al 100%. Arthur? La squadra trova sempre qualche situazione positiva quando lui è in possesso palla. Ora pensiamo al Porto, per noi è una gara fondamentale e non possiamo sbagliare".