Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport intitola così: "Gran Milan". Il riferimento è alla vittoria di ieri sera del Milan contro il Cagliari nella seconda giornata di Serie A in cui Olivier Giroud è andato a segno con una doppietta personale. Un trafiletto della prima pagina del quotidiano è dedicato ad un eventuale ritorno alla Juventus di Miralem Pjanic. La dirigenza bianconera e Massimiliano Allegri, infatti, dopo le prime due partite hanno visto che il centrocampo ancora non è migliorato e che rappresenta un grande problema per il proseguimento della stagione in Serie A e nelle coppe.

La Juventus avrebbe dunque deciso di sferrare l'accelerata decisiva per il ritorno del bosniaco. Dopo aver incassato 30 milioni dalla cessione di Cristiano Ronaldo al Manchester United e dei suoi 60 milioni lordi di ammortamento dello stipendio, la Vecchia Singora avrebbe le risorse economiche per pagare lo stipendio di Pjanic e dare un piccolo conguaglio economico al Barcellona per liberare il centrocampista. Con il bosniaco, la Juventus andrebbe a completare definitivamente il reparto della mediana, senza adattare più giocatori nelle prossime partite (come Danilo e Ramsey). Questo il titolo, invece, della prima del Corriere dello Sport: "Lucio e Mou di corsa". Il riferimento è alle due vittorie di ieri sera di Napoli e Roma nella seconda giornata di Serie A. Gli azzurri hanno battuto 2-1 il Genoa in trasferta, mentre i giallorossi si sono imposti allo stadio Arechi di Salerno per un netto 4-0 sugli avversari.