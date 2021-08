Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport intitola così: "Ronaldo dentro o fuori. Il re è nudo". Il riferimento è a Jorge Mendes, agente di CR7, che in queste ore si troverebbe a Torino per decidere in maniera definitiva il futuro del giocatore. Sul numero sette bianconero ci sono per ora due club: PSG e Manchester City. Per quanto riguarda il primo, il portoghese potrebbe approdarci solamente in caso di addio di Kylian Mbappé che nelle ultime ore sta "flirtando" con il Real Madrid. I Blancos, infatti, hanno formulato una prima offerta di 160 milioni per prendere il giocatore che è stata rifiutata dal club parigino.