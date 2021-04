Le prime pagine dei quotidiani sportivi

I giornali in edicola oggi

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi dedica la sua apertura al mercato della Juventus e degli attaccanti: "Juve, che triangolo! Real Madrid in pressione su Mbappè. Se l'assalto va a segno, il PSG ci proverà per Ronaldo. Sul piatto c'è Icardi. L'ultima parola sarà di CR7, che non desidera lasciare Torino".