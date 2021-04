Le prime pagine dei quotidiani sportivi

Le aperture dei giornali di oggi

La rassegna stampa di oggi si apre con la prima pagine de La Gazzetta dello Sport, naturalmente dedicata alla giornata di recuperi della Serie A. Juventus-Napoli e Inter-Sassuolo hanno rimesso in pari tre squadre in lotta per i vertici della classifica. La Juve, battendo i partenopei, ha momentaneamente consolidato il terzo posto, evitando inoltre di scivolare in una situazione pericolosissima in chiave qualificazione alla prossima Champions. "Pirlo che Joya" - titola la rosea, ponendo l'attenzione sul grande tema di Juventus-Napoli: il rientro decisivo di Paulo Dybala. Le speculazioni sul futuro dell'argentino non si fermeranno molto presto, ma finalmente il ragazzo ha la possibilità di far parlare il campo al posto suo. La rete decisiva segnata contro il Napoli ha ricordato i tanti timbri decisivi lasciati durante la scorsa stagione, che lo ha visto incoronato come miglior giocatore dell'ultimo campionato di Serie A. Grande spazio in prima pagina anche per l'allungo dell'Inter, che archiviando anche la pratica Sassuolo raggiunge le dieci vittorie consecutive e si invola verso il titolo.