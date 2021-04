Le prime pagine dei quotidiani sportivi

La rassegna stampa di oggi si apre con la prima pagina de La Gazzetta dello Sport. In apertura, la rosea si sofferma sulla Nazionale di Roberto Mancini, vittoriosa contro la Lituania nel match di ieri sera. Gli azzurri hanno raggiunto il loro...

redazionejuvenews

La rassegna stampa di oggi si apre con la prima pagina de La Gazzetta dello Sport. In apertura, la rosea si sofferma sulla Nazionale di Roberto Mancini, vittoriosa contro la Lituania nel match di ieri sera. Gli azzurri hanno raggiunto il loro venticinquesimo risultato utile consecutivo, nonché sesta gara in cui sono riusciti a mantenere la porta inviolata. Attenzione poi alla corsa scudetto dell'Inter, i cui nazionali al rientro hanno trovato la via del gol e sono pronti a ripresentarsi ad Appiano Gentile nella migliore condizione per preparare il rush finale.

Anche Tuttosport apre con un focus sulla Nazionale, per poi concedere molto spazio alle indiscrezioni di mercato che riguardano la Juve. Secondo il quotidiano torinese, l'asse Juve-Lione sarebbe pronto a scaldarsi. I bianconeri, notoriamente interessati al presto svincolato Depay e al gioiellino Aouar, avrebbero messo nel mirino anche il giovanissimo Cherki. I primi due sono nomi accostati da tempo alla Juventus, che potrebbe approfittare dell'occasione Depay per rinforzare l'attacco, oltre a decidere di puntellare il centrocampo - reparto attualmente più carente della rosa - con un prospetto di altissimo livello come Houssem Aouar. Spazio anche per il mercato di Atalanta e Milan, interessate rispettivamente a Boga e Ilic.

Ampio focus dedicato agli azzurri anche sul Corriere dello Sport, che spiega come il record di 25 risultati utili consecutivi sia numericamente uguale a quello raggiunto da Lippi alla guida della Nazionale. Grande attenzione anche per il derby di Torino, che - scrive il quotidiano romano - potrebbe essere l'ultimo per Giorgio Chiellini. Il futuro del capitano bianconero è ancora tutto da scrivere. La trattativa per il rinnovo contrattuale non sembrerebbe essersi ancora sbloccata, con il numero 3 che potrebbe anche lasciare la Juventus a giugno. Ancora spazio per la difesa dei bianconeri, che ha perso Demiral, contagiato dal Covid mentre affrontava gli impegni della nazionale turca.