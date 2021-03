Le prime pagine dei quotidiani sportivi

Il caso Ronaldo è protagonista della rassegna stampa di oggi. Il futuro del portoghese sarà il grande tema che accompagnerà la Juventus da qui alla fine della stagione e oltre. Il presunto mal di pancia del portoghese non sembrerebbe però...

Il caso Ronaldo è protagonista della rassegna stampa di oggi. Il futuro del portoghese sarà il grande tema che accompagnerà la Juventus da qui alla fine della stagione e oltre. Il presunto mal di pancia del portoghese non sembrerebbe però essere così grave. Stando all'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, CR7 sarebbe pronto a restare, ma avrebbe delle richieste di cui discutere con la dirigenza. "Summit con il club a fine stagione" - scrive la rosea. È noto che la Juventus abbia bisogno di rinforzi per tornare competitiva ai massimi livelli, dunque la fiducia del portoghese potrebbe far pensare a un piano ambizioso della società. Piccolo spazio in apertura anche per la prestazione di CR7 in nazionale. Nella vittoria contro L'Azerbaijan Ronaldo è rimasto a secco, ma avrà la chance di rifarsi nei prossimi due incontri con Serbia e Lussemburgo.