Le prime pagine dei quotidiani sportivi

La rassegna stampa di oggi si apre dopo una serata di gare per la Serie A. La prima pagina de La Gazzetta dello Sport dà però grande spazio al match di stasera: battendo il Parma, l'Inter può portarsi avanti nella corsa al campionato. I nerazzurri possono infatti approfittare del pareggio del Milan, che ora possono staccare di 6 punti. La Juventus, impersonata da Pirlo e diversi giocatori, ha fatto sapere di puntare ancora al decimo titolo consecutivo. I bianconeri hanno fatto il loro dovere contro lo Spezia, ma il destino del campionato non è più totalmente nelle loro mani. La Gazzetta dello Sport propone poi un focus sull'importanza di Morata per la Juve di Pirlo. L'attaccante spagnolo sembrerebbe aver recuperato dai lunghi strascichi del Citomegalovirus, e potrà dunque tornare a prendere il suo posto al fianco di Cristiano Ronaldo. Sempre in prima pagina, la rosea dà anche spazio al riscatto di Weston McKennie, che la Juventus ha provveduto a ufficializzare nella giornata di ieri.

Anche Tuttosport parla del riscatto di McKennie in apertura. L'americano è stato riscattato dalla Juventus mediante il versamento di 18 milioni e mezzo di euro nelle casse dello Schalke 04. I bianconeri, che con ogni probabilità rifonderanno il loro centrocampo nel corso dei prossimi mesi, andranno a cerca di altri colpi per la mediana. Non è un segreto che il primo nome sulla lista di Paratici e Pirlo sia quello di Manuel Locatelli, regista del Sassuolo sempre più vicino al salto in una grande squadra. L'alternativa in sede di mercato, stando al quotidiano torinese, sarebbe Jorginho. Spazio poi per il pareggio del Milan, graziato da un rigore procurato in extremis da una incredibile ingenuità di Stryger Larsen.