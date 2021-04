Le prime pagine dei quotidiani sportivi

Le aperture dei quotidiani di oggi

redazionejuvenews

La rassegna stampa di oggi si apre con la prima pagina de La Gazzetta dello Sport, ampiamente dedicata all'imminente festa scudetto dei nerazzurri. Il presidente Zhang sarebbe rientrato a Milano per festeggiare il primo titolo e concentrarsi su diverse questioni ancora da risolvere. Spazio in apertura per il caso Suarez in seguito al trapelare della deposizione di Andrea Agnelli. Il numero uno bianconero ha dichiarato che fu l'uruguaiano a proporsi a Nedved, oltre che di non essere a conoscenza della situazione legata all'esame per la cittadinanza. "La delega l'aveva Paratici" - avrebbe dedicato il presidente della Juventus, scaricando quindi ogni eventuale responsabilità sul CFO. La posizione di Paratici, il cui futuro in bianconero sembrerebbe essere tutt'altro che certo, a questo punto si fa più complessa.

Tuttosport dedica molto più spazio al totoallenatore che sta impazzando in casa Juve. "Casting Juve" - titola il quotidiano torinese, indicando Massimiliano Allegri come principale candidato a sostituire Pirlo. Le voci su un ritorno di Max in bianconero si susseguono da più di 24 ore, dividendo i tifosi tra entusiasmo e malcontento. Tuttavia, c'è una discrepanza tra le notizie che arrivano nelle ultime ore. Secondo Tuttosport, il cambio di guida tecnica sarebbe strettamente legato alla corsa Champions, mentre ieri Sportmediaset aveva parlato di decisione già presa e indipendente dai risultati di questa stagione. In prima pagina, Tuttosport riporta anche altre due ipotesi per il futuro della panchina bianconera: la mai tramontata idea Zidane e la suggestione Gattuso.

Anche Tuttosport apre l'edizione odierna con un titolo sul caso Suarez e i verbali dell'inchiesta di Perugia. "Fece tutto Paratici" - la dichiarazione attribuita al presidente bianconero. Grande spazio poi per il match di Europa League di stasera, che vedrà la Roma sfidare il Manchester United all'Old Trafford per l'andata delle semifinali di Europa League. I giallorossi, unici italiani rimasti in gara nelle competizioni europee, spinti anche dal quotidiano romano, che titola: "Come on, Roma!"