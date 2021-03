Le prime pagine dei quotidiani di oggi

Le prime pagine di oggi

Questo invece il titolo della prima pagina del Corriere dello Sport: "Ci crede solo Pirlo". Il riferimento è alle parole del tecnico bianconero in conferenza stampa prima del match contro lo Spezia in cui ha affermato che crede ancora nella vittoria dello scudetto della Juventus: "Lo Spezia sta dimostrando di essere all'altezza della Serie A. Si pensava fosse una Cenerentola invece sta dimostrando di poter essere in massima serie. Ha fatto grandi partite con le grandi, sarà una partita difficile e importante per riscattare i due punti persi a Verona e continuare a giocarci lo Scudetto. Dovremo dare grande pressione dall'inizio e subito intensità. Siamo lontani dalla vetta ma il nostro obiettivo non cambia. Dobbiamo pensare di vincere partita dopo partita, perché è nelle nostre corde ed è il nostro obiettivo". Sulla stessa linea del Corriere anche il titolo di Tuttosport: "Juve non è finita!". Il riferimento è al match infrasettimanale di campionato di questa sera tra bianconeri e Spezia all'Allianz Stadium che, insieme alla partita contro la Lazio del prossimo sabato, sono test cruciali che la Juventus deve vincere per sperare ancora di prendere l'Inter in vetta alla classifica.