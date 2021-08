Le prime pagine dei quotidiani di oggi

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport intitola così: "Come te nessuno Vale". Il riferimento è al ritiro annunciato oggi da Valentino Rossi dalla Moto GP. Seconda metà della prima pagina dedicata all'oro di Stano che ieri ha vinto la 20 kilometri di marcia. Poi trafiletto dedicato all'addio di Lionel Messi con la maglia del Barcellona. I blaugrana hanno infatti annunciato sui propri profili social che non rinnoveranno il contratto al campione argentino perché La Liga si è opposta al suo rinnovo a cifre stellari. Questo il comunicato: "Nonostante sia stato raggiunto un accordo con l'intenzione di firmare un nuovo contratto, non si potrà formalizzare a causa degli ostacoli economici e strutturali (la normativa della Liga spagnola).

A fronte di questa situazione, Leo Messi non resterà legato al Barcellona e le due parti esprimono il loro fortissimo rammarico per essere riusciti ad esaudire i rispettivi desideri. Il Barcellona vuole ringraziare con tutto il cuore il giocatore per l'apporto che ha dato e manifestargli l'apprezzamento del club, augurandogli il meglio per il suo futuro". Questa invece la prima del Corriere dello Sport: "Lukaku parte, Messi rompe". Il riferimento è ormai alla quasi cessione dell'attaccante belga al Chelsea. La punta nerazzurra dovrebbe passare ai blues per una cifra intorno ai 120 milioni di euro, anche se, ad oggi, l'unica offerta recapitata dall'Inter è quella di 100 milioni di euro più il cartellino di Marcos Alonso.