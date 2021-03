Le prime pagine dei quotidiani di oggi

Le prime pagine di oggi

TORINO - La prima pagina di oggi de La Gazzetta dello Sport intitola così: "Vlahovic+Vlasic: è Milanic". Il riferimento è ai due calciatori della Fiorentina e del CSKA Mosca che potrebbero essere dei rinforzi importanti per il prossimo anno nella rosa del tecnico Pioli. Il quotidiano riporta come ci sia anche fiducia per il rinnovo di Ibrahimovic e per la permanenza di Donnarumma. Ma se il giovane portiere dovesse essere ceduto, il rossoneri virerebbero su Audero della Sampdoria o Musso dell'Udinese. Questo invece il titolo del Corriere dello Sport: "La battaglia di Agnelli". Il riferimento è ovviamente al presidente della Juventus che si sta occupando in prima persona per un accordo tra UEFA ed ECA sulla gestione dei diritti tv dei club in Europa. Bianconeri che affronteranno domenica il Benevento all'Allianz Stadium e l'obiettivo del tecnico Pirlo è la rimonta in campionato sull'Inter per vincere un decimo scudetto che avrebbe del clamoroso. Di seguito riportiamo la probabile formazione della squadra bianconera: Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Bernardeschi; Chiesa, Rabiot, Arthur, McKennie; Ronaldo, Morata. All. Pirlo.