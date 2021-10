Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi: Juventus e Torino si preparano al derby, Lazio e Roma vincono, il Napoli perde

La Gazzetta dello Sport apre parlando di mercato: "5 uomini d'oro + uno (Chiesa)" . Da Brozovic fino ad Insigne, passando per Kessie , il campionato è appena cominciato e già si comincia a pensare a possibili acquisti e cessioni . Articoli di spalla dedicati all'Inter e alle perdite record: - 246 milioni di euro. Il Torino si prepara ad affrontare la Juventus nel derby della Mole , Rodriguez : "Toro pronto per il derby: vorrei uno stadio granata".

La prima pagina di Tuttosport è invece dedicata completamente al derby della mole tra Torino e Juventus: "Juric ferma i tram" e "Max riconquista i tifosi". Per la prima volta dopo tanti anni, il derby torinese infiamma la Serie A, grazie all'arrivo sulla panchina granata di Ivan Juric. Il tecnico croato ha ridato vita alla squadra di Urbano Cairo, rendendola un avversario di livello per la Juventus. A Torino, racconta il quotidiano, gli autisti dei tram fermano i propri mezzi pur di salutare l'ex allenatore dell'Hellas Verona. Al contrario i bianconeri non stanno vivendo un grande periodo di forma, ma la vittoria in Champions League contro il Chelsea ha riacceso la passione nei cuori dei tifosi. Un derby non è mai solo un derby: chi riuscirà a vincere la partita? Torino o Juventus?