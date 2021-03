Le prime pagine dei giornali sportivi

I giornali in edicola oggi

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi dedica il suo taglio alto alle parole di Gravina: "Europei con i tifosi", con il presidente della FIGC che ha aperto ai tifosi negli stadi per l'inizio dell'Europeo. Sotto la Juve e il ritorno di Dybala: "Dybala: voglio il derby".

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola dedica la sua apertura alla "Rivoluzione TV" dopo l'accordo che ha dato a DAZN per 3 stagioni la Serie A, con 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky.