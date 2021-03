Le prime pagine dei giornali sportivi

La rassegna stampa di oggi apre con la prima pagina de La Gazzetta dello Sport. La rosea apre la sua edizione odierna con un focus sul turno di Europa League, che si giocherà stasera. Le speranze delle italiane in Europa sono riposte nella Roma e...

La rassegna stampa di oggi apre con la prima pagina de La Gazzetta dello Sport. La rosea apre la sua edizione odierna con un focus sul turno di Europa League, che si giocherà stasera. Le speranze delle italiane in Europa sono riposte nella Roma e nel Milan, che stasera affronterà il Manchester United nei sedicesimi. Dopo le eliminazioni di Juventus, Atalanta e Lazio dalla Champions League, il calcio italiano sarà rappresentato soltanto dalle squadre rimaste nella competizione minore. I rossoneri, forti di un risultato favorevole maturato nella gara di andata, possono anche puntare allo 0-0 per passare il turno.

Tuttosport apre con un titolo sul caso che sta tenendo banco negli ultimi giorni. La violenta crisi economica che ha colpito il calcio, e non solo, aveva già aperto diverse discussioni sul futuro di Cristiano Ronaldo. L'ingaggio del portoghese potrebbe essere diventato un problema per la Juventus, che secondo diversi media starebbe meditando su quale sia la migliore scelta da fare al termine di questa stagione. La delusione Champions non ha fatto che gettare benzina sul fuoco delle speculazioni. Ma secondo Tuttosport, che ha fatto un sondaggio tra undici importanti agenti, il portoghese resterà a Torino. "Ronaldo resta" - il titolo virgolettato del quotidiano, che torna anche a indicare Manuel Locatelli come principale obiettivo per rinforzare la linea mediana della Juventus.