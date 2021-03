I quotidiani in edicola oggi, il giorno dopo l'eliminazione della Juventus dalla Champions League

Le prime pagine dei giornali sportivi in edicola oggi sono dedicate all'eliminazione dalla Champions League dei bianconeri. La Juventus ha infatti vinto per 3-2 ieri sera contro il Porto, ma la sconfitta per 2-1 nella partita di andata ha condannato all'eliminazione i bianconeri per la differenza relativa ai gol in trasferta.