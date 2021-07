Le prime pagine dei giornali sportivi

Le aperture dei quotidiani di oggi

La Gazzetta dello Sport apre l'edizione odierna concedendo molto spazio al primo giorno di ritiro della Juventus, avvenuto ieri. I bianconeri si sono ritrovati agli ordini di Massimiliano Allegri, anche se non ancora al completo. Mancano i reduci dal trionfo agli Europei e Cristiano Ronaldo, che come dichiarato da Nedved, dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. "Sei già al Max" - titola la rosea - "L'allenatore dei 5 titoli di fila alla Juve riparte tra l'euforia: i tifosi chiedono la Champions, ma il primo obiettivo resta lo scudetto". Spazio anche per il calendario, che è stato sorteggiato ieri. Per la prima volta in Serie A, il girone di ritorno non sarà la ripetizione a campi invertiti di quello d'andata, dando vita al primo calendario asimmetrico della storia del nostro calcio.