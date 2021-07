Le prime pagine dei giornali sportivi

Le aperture dei quotidiani di oggi

La Gazzetta dello Sport apre l'edizione odierna con un focus sulla finale degli Europei. L'Inghilterra ha battuto la Danimarca in semifinale e raggiunge l'Italia nella finalissima di Wembley in programma per domenica sera. "Prendiamoci la corona" - titola la rosea, che incita gli azzurri all'impresa. L'Italia torna alla finale degli Europei dopo 9 anni e dovrà affrontare i padroni di casa nel tempio del calcio inglese. Decide la seconda semifinale un rigore dubbio concesso agli uomini di Southgate, che Kane inizialmente sbaglia e poi ribadisce in rete sulla respinta di Schmeichel. Spazio anhe per l'impresa di Berrettini, che guadagna la finale di Wimbledon. Si tratta del primo italiano ad arrivare tra i primi 4 del torneo da 61 anni a questa parte.

Tuttosport pone l'attenzione sui tanti marcatori della Juventus a Euro 2020. Undici reti in totale per i bianconeri all'Europeo: l'ultimo, di Federico Chiesa, decisivo per la cavalcata degli azzurri verso la finalissima. Spazio anche per la presentazione di Simone Inzaghi, che ha dichiarato di voler aspettare Christian Eriksen. Il nerazzurro dovrà verificare la propria idoneità all'attività agonistica dopo l'attacco cardiaco sofferto durante il match di apertura della sua Danimarca.

Anche il Corriere dello Sport dedica un titolo alla vittoria dell'Inghilterra, senza far mancare una vena polemica per il rigore generoso concesso a Raheem Sterling. "A Southgate serve l'aiuto dell'arbitro per approdare in finale contro l'Italia" - scrive il quotidiano romano. Spazio anche per l'ipotesi Pallone d'Oro a Jorginho, vincitore della Champions League con il Chelsea e giunto alla finalissima degli Europei con la Nazionale. Pur non essendo uno dei soliti noti in lizza per il premio, la candidatura del centrocampista potrebbe diventare ancora più seria nel caso in cui l'Italia dovesse portare a casa la finale di Wembley. Attenzione anche alla situazione dei due bianconeri protagonisti di Italia-Spagna: Federico Chiesa e Alvaro Morata, entrambi in rete in semifinale.