Le prime pagine dei giornali sportivi

La rassegna stampa di oggi si apre con l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che dedica grande spazio al futuro di Gigio Donnarumma. A questo punto sembra sempre più probabile che il portiere della Nazionale inizierà l'Europeo senza sapere in che squadra giocherà la prossima stagione. Dopo la rottura con il Milan, Raiola sta sondando il terreno tra le varie pretendenti, che sperano di ingaggiare uno dei portieri più promettenti della sua generazione a parametro zero. La Juventus è ancora in corsa per il giocatore, ma potrebbe dover fare attenzione all'inserimento del PSG. Rimanendo in tema mercato di casa Juve, la rosea accosta il nome di Gabriel Jesus ai bianconeri. Il brasiliano del Manchester City potrebbe essere uno dei possibili sostituti in attacco in caso di partenza di Cristiano Ronaldo, il cui futuro è ancora tutto da stabilire.

Anche Tuttosport dedica molto spazio ai rumors sull'attacco della Juventus. Stando al quotidiano torinese, Massimiliano Allegri avrebbe individuato in Dusan Vlahovic, grande sorpresa dell'ultima stagione, un possibile nuovo centravanti per la Juve. Il giovane ha caratteristiche simili a quelle di Mario Mandzukic, alfiere imprescindibile del tecnico e trascinatore dei bianconeri in numerosi successi. Secondo Iachini, intervistato da Tuttosport, il serbo formerebbe un'ottima coppia con Dybala, con cui sono state riavviate le trattative per il rinnovo contrattuale.

Anche il Corriere dello Sport apre con l'interesse della Juve per Vlahovic. Stando al quotidiano romano, i dirigenti starebbero valutando un colpo simile a quello che l'estate scorsa portò in bianconero Federico Chiesa. Prestito con obbligo di riscatto per convincere Commisso a privarsi di un altro suo gioiello. Riportata anche dal Corriere la notizia sul futuro di Donnarumma, che sarebbe addirittura vicino alla chiusura della trattativa con il Paris Saint-Germain. Attenzione anche all'ex tecnico bianconero Maurizio Sarri, che sembrerebbe in procinto di approdare sulla panchina della Lazio.