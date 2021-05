Le prime pagine dei giornali sportivi

Le aperture dei quotidiani di oggi

redazionejuvenews

La rassegna stampa di oggi si apre con la prima pagina de La Gazzetta dello Sport, che naturalmente dedica molto spazio alla vittoria della Juventus in Coppa Italia. I bianconeri, battendo l'Atalanta, hanno portato la coppa a Torino per la quattordicesima volta. Probabilmente il match del Mapei Stadium è stato l'ultimo di Buffon in bianconero. "Il finale perfetto" - ha commentato il capitano d'eccezione dopo aver alzato l'ultima coppa per la Juventus. Spazio poi per il futuro del tecnico nerazzurro Antonio Conte, apparentemente più vicino alla permanenza a Milano.

Anche Tuttosport concede grande spazio alla festa dei bianconeri per la Coppa Italia vinta a Reggio Emilia. Grande enfasi sulla prestazione di Dejan Kulusevski, autore di un gol e un assist. Quella di ieri sera è stata probabilmente la miglior prova dello svedese in bianconero, spesso criticato nel corso di questa stagione. Eloquente il gesto del classe 2000, che con la pennellata a giro segnata in finale ha voluto zittire scettici e detrattori. Vittoria poi sigillata dal gol di Federico Chiesa che, ormai destinato a uscire per far spazio a Dybala, ha toccato in rete l'ultimo pallone della sua serata.

Spazio anche ai rumors di mercato, con le milanesi pronte a sfidarsi per Olivier Giroud, attaccante del Chelsea accostato anche alla Juventus la scorsa estate.

"Pirlo, due tituli" - apre il Corriere dello Sport, prendendo in prestito le parole del nuovo allenatore della Roma, Josè Mourinho. La Coppa Italia vinta ieri sera è infatti il secondo titolo stagionale di Andrea Pirlo, che a Reggio Emilia ha replicato il successo ottenuto in Supercoppa. "Mi confermerei, ma non decido io" - ha commentato Pirlo nel post partita. Il futuro del tecnico bianconero è stato in discussione per gran parte della stagione, specie nelle ultime settimane. L'esonero del Maestro sembrava quasi scontato fino a pochi giorni fa, ma la ritrovata speranza di qualificazione in Champions e il successo in Coppa Italia hanno parzialmente ribaltato i discorsi.