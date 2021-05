Le prime pagine dei giornali sportivi

Le aperture dei quotidiani di oggi

La rassegna stampa di oggi si apre con la prima pagina dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. La rosea dedica grande spazio in apertura alla roboante vittoria del Milan, che ha schiantato il Torino per 7-0. "Ma la Juve resta viva" - titola la Gazzetta nel commentare la vittoria dei bianconeri ai danni del Sassuolo. Molta attenzione per la prestazione di Buffon che, il giorno dopo aver reso nota la decisione di lasciare la Juve al termine della stagione, ha regalato alla Vecchia Signora l'ennesima parata decisiva. Il numero uno dei numero settantasette ha respinto il calcio di rigore di Berardi, facendo respirare la Juve che altrimenti sarebbe passata in svantaggio. Spazio anche per la singolare serata di Cristiano Ronaldo e Dybala, che hanno toccato la vetta dei 100 gol in bianconero nel corso della stessa serata.

Anche Tuttosport dedica un grande titolo alla vittoria dei bianconeri, che con la vittoria di Reggio Emilia tengono accese le speranze di una qualificazione in Champions League. Una corsa al quarto posto che, va ricordato, non è più completamente nelle mani della Juve. Anche in caso di altre due vittorie contro Inter e Bologna, la Vecchia Signora dovrebbe comunque sperare in uno scivolone delle squadre che la precedono.

Il Corriere dello Sport dedica grande spazio in apertura alla vittoria della Juventus. Avendo battuto il Sassuolo, i bianconeri si mantengono a un punto dal quarto posto occupato dal Napoli. "La Juve non toglie ancora il disturbo" - titolato così il pezzo di Zazzaroni, con un palese gioco di parole sulle ultime dichiarazioni di Buffon. Il portiere bianconero ha usato proprio l'espressione "tolgo il disturbo" per annunciare il suo addio. Nel post partita di ieri sera, il portierone bianconero ha poi spiegato di non avere nessuna vena polemica nei confronti di squadra e società. Il quotidiano romano apre concedendo molto spazio anche alla sconfitta di Jannik Sinner, grande promessa del tennis italiano, battuto dall'eterno Nadal.