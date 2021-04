Le prime pagine dei giornali sportivi

I quotidiani in edicola oggi

La prima pagina di Tuttosport in edicola questa mattina titola a centro pagina: "Agnelli-Ceferin: la verità. Così la Superlega è nata e morta in 48 ore: nuovi, clamorosi retroscena".

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport si concentra sulle possibili sanzioni per i quattro club ancora rimasti nel progetto della Superlega: "Milan, Juve, Barca, Real. Ultimatum per quattro. L'avviso di Ceferin: "Chi non esce dalla Superlega è fuori dalla Champions".