Le prime pagine dei giornali sportivi

Le aperture dei quotidiani di oggi

Il caso Superlega continua a riempire le pagine dei giornali. Anche oggi, la Gazzetta dello Sport apre con una questione strettamente legata alla vicenda che ha sconvolto il calcio europeo negli ultimi giorni. Si tratta della posizione, ora come mai complicata, di Andrea Agnelli. Il presidente della Juventus, in prima linea nella costruzione della nuova Superlega, rischierebbe di dover cedere il comando della società. "Il presidente è isolato in Italia e in Europa. Il suo futuro al vertice dei bianconeri è quanto mai incerto. La decisione finale spetta a Elkann" - scrive la rosea nell'apertura di oggi. Spazio poi per la vittoria della Juve sul Parma, trascinata dalla doppietta di Alex Sandro.

Anche Tuttosport apre l'edizione di oggi con la questione Agnelli. Il quotidiano torinese riporta l'indiscrezione, trapelata nelle ultime ore, secondo cui sulla presidenza della Juventus ci sarebbe l'ombra di Alessandro Nasi. L'attuale numero due di Exor sarebbe stato individuato come possibile sostituto di Andrea Agnelli in caso di dimissioni. Tuttavia, il presidente bianconero avrebbe già incassato la fiducia da parte degli Elkann, ma dovrebbe risistemare i rapporti con la Lega Calcio in Italia e con le federazioni internazionali. Impresa complicata, in cui potrebbe avere un ruolo fondamentale Rummenigge. Il numero uno di Fifa, Ceferin, avrebbe contattato proprio 'Kalle' per guidare la ricostruzione della politica del calcio dopo la violenta bufera degli ultimi giorni. Su Tuttosport, molto spazio poi per la vittoria dei bianconeri, che li proietta al terzo posto in attesa dei posticipi di stasera.