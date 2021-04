Le prime pagine dei giornali sportivi

Le aperture dei quotidiani sportivi di oggi

redazionejuvenews

La rassegna stampa di oggi parte con la prima pagina de La Gazzetta dello Sport, che si apre con la clamorosa suggestione di mercato di cui si sta parlando in questi giorni. La Juventus, riferisce la rosea, avrebbe fatto una prima mossa su Gigio Donnarumma. "Blitz di Raiola a Torino" - scrive il quotidiano. Leggere le mosse del super procuratore non è mai semplice, ma che si tratti di mosse tattiche o meno, il futuro di Donnarumma al Milan sembra tutt'altro che sicuro. La questione rinnovo del portiere della Nazionale sta mettendo in difficoltà i rossoneri, che rischiano di perdere il loro patrimonio più prezioso a costo zero. Per la Juve si tratterebbe di un'opportunità irrinunciabile. Assicurarsi un top giovanissimo del calibro di Donnarumma, consentirebbe ai bianconeri di avere una sicurezza tra i pali per il futuro, senza però dimenticare il presente. L'arrivo di Gigio, porterebbe a una cessione - leggere plusvalenza - di Szczesny.

Anche Tuttosport apre l'edizione odierna concedendo grande spazio all'incontro tra la dirigenza della Juventus e Mino Raiola. Al centro del summit col re del mercato ci sarebbe il futuro di diversi calciatori. Secondo il quotidiano torinese, si sarebbe discusso di Moise Kean, il cui ritorno sembrerebbe essere più che un'idea per la Juve. Altro ritorno tanto sognato da tifoseria e dirigenza è quello di Paul Pogba, per cui i bianconeri dovrebbero trattare sempre con Raiola. Tanta carne al fuoco in vista del prossimo mercato, che il pubblico della Vecchia Signora attende con ansia. Questa stagione ha mostrato tutte le lacune di una squadra che necessita di rinforzi. La prossima estate, tra uscite ed entrate, si prospetta come una delle più interessanti degli ultimi anni.

Il Corriere dello Sport apre con grande spazio al match che attende la Roma in Europa League. I giallorossi, dopo aver espugnato Amsterdam per 2-1 all'andata, ospiteranno l'Ajax all'Olimpico per il ritorno dei quarti di finale.