Le prime pagine dei giornali sportivi

I quotidiani in edicola oggi

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi dedica la parte centrale alla Juventus e al duello di mercato per Kean: "Kean: è Juve-Inter! I nerazzurri puntato a quattro rinforzi per la Champions: tra questi l'attaccante azzurro che però resta un obiettivo dichiarato di Paratici".

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport è dedicata al via libera per il pubblico all'Olimpico per l'inizio dell'Europeo: "Torniamo allo stadio. Sì del governo per l'Europeo. All'Olimpico di Roma 4 gare con almeno il 25% di pubblico (17500). L'11 giugno Italia-Turchia".