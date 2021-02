Le prime pagine dei giornali in edicola

I giornali in edicola oggi dedicano ampio spazio alle partite di Champions League di ieri sera e a quelle di stasera, che hanno visto e vedranno impegnate Lazio e Atalanta. Il taglio alto della prima pagina di Tuttosport è dedicato proprio alle...

I giornali in edicola oggi dedicano ampio spazio alle partite di Champions League di ieri sera e a quelle di stasera, che hanno visto e vedranno impegnate Lazio e Atalanta. Il taglio alto della prima pagina di Tuttosport è dedicato proprio alle due italiane: "Lazio, che botta! Dea, Notte Real. Champions. Andata ottavi. Troppi regali, il Bayern dilaga: 1-4. Stasera Gasp sfida Zidane: "Ce la giochiamo, godiamocela".

Sotto spazio alla Juventus con le condizioni di Arthur e Dybala: "Arthur-Dybala. La verità. Il brasiliano si cura con le onde d'urto. La Joya soffre per il ginocchio: "con il suo gioco sollecita tanto il collaterale". La Juve li aspetta. Di fianco il Torino e il caos COVID: "Toro-COVID. Saltano due gare. Variante inglese: una decina di contagiati fra cui Belotti. Interviene l'ASL: Fila chiuso. Stop agli allenamenti, niente partite con Sassuolo e Lazio". In basso l'addio a Fausto Gresini.

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport è dedicata al centro a Ibrahimovic e a Sanremo: "Eccola... Milan-Sanremo di Zlatan. Ibra, occhio alla stecca. Partite, trasferimenti e polemiche. Si allenerà in Riviera tre giorni. Berlusconi: "Incomprensibile"." Di Spalla il titolo dedicato alla sfida a suon di gol tra Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku: "A noi due. Pirlo vara il piano Juve di rimonta Scudetto. Conte niente su l'Inter: se va in testa non molla". A destra spazio alla Champions League: "Assalto al Real. Provaci, Atalanta! Il Madrid galattico ha nove infortunati". "Lazio crac. Questo Bayern è troppo. Quattro gol dei tedeschi (e il primo è un regalo...)".