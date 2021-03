Le prime pagine dei giornali di oggi

I quotidiani in edicola all'indomani dell'eliminazione dell'Atalanta

redazionejuvenews

La prima pagina del quotidiano Tuttosport in edicola oggi, dedica il suo taglio alto alla Juventus e a Cristiano Ronaldo: "Juve. Casa Ronaldo. Il Portogallo per 4 giorni ospite dei bianconeri in vista dell'Azerbaigian che sfiderà allo Stadium il 24 marzo. E Cristiano fa il padrone di casa". Sotto titolo dedicato all'eliminazione dell'Atalanta, avvenuta per mano del Real Madrid: "Dea tradita".

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport è dedicata al mercato della Juventus: "La Signora guarda al futuro. Nominatio Juve. Paratici ha messo nel mirino un uomo per ogni reparto. In difesa punta Gosens, al centro tutto su Locatelli, davanti se CR7 resta vuole il centravanti: l'obiettivo è Milik ora al Marsiglia".

La prima pagina de Il Corriere dello Sport dedica la sua apertura all'eliminazione dell'Atalanta: "Restiamo a casa. Champions, stasera con il Bayern la Lazio parte dall'1-4 dell'andata. Dopo la Juve esce di scena l'Atalanta: troppo forte il Real, 3-1". La parte alta è dedicata al rientro di Paulo Dybala: "Dybala accelera: "Non vedo l'ora". Paulo vuole dimenticare gli infortuni. Pirlo ha bisogno dell'apporto dell'argentino nel rush finale. L'obiettivo è il derby col Torino dopo la sosta".

