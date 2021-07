Le prime pagine dei giornali di oggi

Le aperture dei quotidiani

La Gazzetta dello Sport concede grande spazio in apertura al primo acquisto del Milan. I rossoneri hanno messo le mani su Olivier Giroud, attaccante accostato anche alla Juventus in passato. Il francese sbarcherà domani e firmerà un contratto biennale con il club di Maldini, che con questo acquisto colma il vuoto in attacco, l'anno scorso orfano di una reale alternativa al non più giovanissimo Zlatan Ibrahimovic. Spazio anche per la Juventus di Massimiliano Allegri, che oggi si raduna alla Continassa e dà il via alla preparazione della prossima stagione. I bianconeri potrebbero ricevere una "grossa spinta" dalla vittoria dell'Italia agli Europei. I leader storici della Juventus - unici rimasti dopo l'addio di Buffon - sono stati protagonisti in Nazionale, così come lo è stato il giovane prodigio Federico Chiesa.