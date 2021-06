Le prime pagine dei giornali di oggi

Le aperture dei quotidiani sportivi

La rassegna stampa di oggi parte con un occhio al big match di ieri sera. Il pareggio tra Francia e Portogallo ha chiuso il girone più complicato dell'Europeo. Doppietta su calcio di rigore per Cristiano Ronaldo, con cui il fenomeno portoghese ha battuto l'ennesimo record. Spazio poi per l'affare Locatelli, obiettivo numero uno della Juventus per il centrocampo. Il giocatore, dopo l'incontro avvenuto oggi, sembrerebbe più vicino al passaggio in bianconero. Chiave dell'operazione il cartellino di Dragusin, che potrebbe essere inserito nell'operazione come contropartita tecnica. Juventus e Sassuolo avrebbero concordato la valutazione economica di Locatelli, ma dovrebbero ancora lavorare alla formula. Nei giorni scorsi si è letto di come i bianconeri fossero intenzionati a mettere in piedi un'operazione alla Chiesa. Vorrebbero dilazionare il pagamento, proponendo un prestito con diritto o obbligo di riscatto.