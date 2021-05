Le pagelle di Bologna-Juve: Morata segna e Chiesa illumina

Di seguito le pagelle del match di Bologna

redazionejuvenews

Si é appena concluso il match del Dall'Ara tra Bologna e Juventus con la vittoria dei bianconeri per 1-4. Le reti sono state messe a segno da Chiesa, Rabiot e dalla doppietta dello spagnolo Alvaro Morata. Sul finale del match c'é tempo anche per il gol della bandiera dei padroni di casa, siglato da Orsolini al minuto numero 84. Partita giocata in maniera perfetta da tutta la squadra, con l'ex Real che si aggiudica di fatto la palma del migliore in campo.

SZCZESNY 6 - Quasi mai chiamato in causa, eccezion fatta per un paio di interventi da ordinaria amministrazione.

DE LIGT 7 - Stagione sontuosa e perfetta dell'olandese, coronata dall'ennesima prestazione eccellente.

CHIELLINI 7 - Quasi sicuramente si è trattato della sua ultima gara in maglia bianconera e non poteva che essere perfetta, come tutta la sua carriera, al quale assegniamo un 10.

ALEX SANDRO 6,5 - In questo finale di stagione sembra aver ritrovato quella continuità che aveva smarrito da tempo.

CUADRADO 7 - Solita freccia su tutta la fascia destra, una garanzia per la sua squadra.

RABIOT 7 - Energico e determinato, forse una delle sue migliori prestazioni da quando è a Torino.

DANILO 6,5 - Impeccabile come in tutta la stagione anche in un ruolo reinventato da Pirlo.

CHIESA 7,5 - Solito punto fermo dal quale la Juve cerca di diventare pericolosa. Sigla la rete che sblocca il match e di fatto spiana la strada per la vittoria.

KULUSEVSKI 7 - Travolgente in questo finale di stagione, confeziona l'assist per il primo gol dei suoi.

DYBALA 7 - Sembra essere tornato quello di un tempo. Brilla e illumina il campo a suon di giocate, come quella in cui confeziona l'assist a Morata per il 0-2.

MORATA 8 - Sicuramente il migliore in campo. Prima realizza la rete della sicurezza concludendo una azione sublime di Dybala, poi segna il gol del definitivo 0-4 in avvio di ripresa.

PINSOGLIO 7 - C'é tempo anche per il terzo portiere bianconero Carlo Pinsoglio che, si concede una bellissima parata su una conclusione di ravvicinata di Barrow.