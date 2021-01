Le decisioni dell’Atalanta sul futuro del Papu Gomez

TORINO – Il calciomercato invernale sta entrando sempre di più nel vivo e diverse voci di possibili colpi incredibili cominciano a circolare sempre più frequentemente. Alcune di queste voci riguardano in particolar modo uno dei migliori giocatori del nostro campionato: stiamo parlando di Alejandro “Papu” Gomez, numero 10 e capitano dell’Atalanta. Nelle ultime partite, però, l’attaccante argentino è stato messo ai margini della squadra da Gian Piero Gasperini, l’allenatore della Dea, a causa di alcuni dissidi che hanno avuto tra di loro. Per questo, si sono scatenati i rumors di mercato, che hanno coinvolto alcuni dei top club di Serie A.

Tra questi, ovviamente, c’era anche la Juventus, che è sembrata una delle destinazioni più probabili per il futuro del Papu. I bianconeri, infatti, sono alla ricerca di un rinforzo sul fronte offensivo, dove c’è una carenza di giocatori. Questa, però, non è tanto qualitativa, quanto quantitiva: lì davanti ci sono, infatti, Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Paulo Dybala, ma sono solamente loro tre. Inoltre, la Joya si è fatto male domenica scorsa contro il Sassuolo e dovrà stare fuori per quasi un mese. Di conseguenza, la Vecchia Signora ha iniziato a muoversi alla ricerca di un possibile innesto e il nome di Gomez si trova nella lista dei desideri di Fabio Paratici.

Tuttavia, nelle ultime ore l’Atalanta ha preso delle decisioni chiare sul futuro dell’argentino, che rimane sempre sul mercato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la società bergamasca vorrebbe vendere il giocatore all’estero, per non andare a rinforzare una delle dirette concorrenti in campionato. Dunque, la Juve potrebbe dover dire definitivamente addio all’obiettivo Papu Gomez e concentrarsi su nuove piste. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<